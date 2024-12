Das Vertrauen in Aktien ist bei der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland gestiegen. Laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag der HDI Versicherungen hält inzwischen ein Viertel der Bevölkerung Aktien für die vertrauenswürdigste Geldanlage bei der Altersvorsorge. Auf Platz eins steht nach wie vor das Eigenheim mit 42 Prozent.

Aktien überholen gesetzliche Rente

Im mehrjährigen Vergleich ist das Zutrauen in Aktien damit gestiegen, während die Beliebtheit einer eigenen Immobilie gesunken ist. 2020 waren es noch 51 Prozent, denen das eigene Haus oder die eigene Wohnung am vertrauenswürdigsten erschien, gefolgt von der gesetzlichen Rente und vermieteten Immobilien mit je 22 Prozent.

HDI-Vorstand Holm Diez wertete das als "umso bemerkenswerter vor dem Hintergrund, dass deutsche Sparer bisher stark vom Sicherheitsaspekt in Finanzfragen geprägt waren". Laut HDI zeigt sich, dass auch die mittlere und ältere Generation ab 45 Jahren zunehmend weniger Vertrauen in die gesetzliche Rente hat: Während 2020 noch 30 Prozent der Beschäftigten in dieser Altersgruppe das höchste Zutrauen in die gesetzliche Altersversorgung hatten, waren es in diesem Jahr nur noch 20 Prozent.