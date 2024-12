Unliebsames Weihnachtsgeschenk: Was für den Umtausch gilt

Aktualisiert am 27.12.2024 - 11:58 Uhr

Aktualisiert am 27.12.2024 - 11:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ob Deko, Kosmetik oder Socken: Nicht immer kommen Geschenke zu Weihnachten so gut an, wie man es gern hätte. Wer dem Beschenkten doch noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte, denkt nach Weihnachten womöglich über einen Umtausch nach. Doch nicht immer ist das so einfach.