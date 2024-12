Pessimismus in Industrie - Gewerkschaft: Dramatische Lage

Aktualisiert am 30.12.2024 - 05:30 Uhr

Aktualisiert am 30.12.2024 - 05:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Industrie ist unter Druck geraten. Wie Mitglieder der Gewerkschaft IGBCE die Lage sehen - und was sie von der Politik fordert.

BeschĂ€ftigte in der Industrie gehen pessimistisch ins neue Jahr - die Gewerkschaft IGBCE sieht eine "dramatische" Lage. Der Gewerkschafts-Vorsitzende Michael Vassiliadis sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Investitionen fließen ab, es regieren Kostenkeule und KapazitĂ€tsabbau. Wir bezahlen das mit massiven Arbeitsplatz- und Wohlstandverlusten. Es braucht eine Investitions- und Modernisierungsoffensive, damit wir wieder auf Wachstum schalten können."

Eine Umfrage unter rund 4.500 Mitgliedern der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ergab, dass sich viele BeschĂ€ftigte große Sorgen um die Zukunft machen. Auf die Frage, wie Deutschland als Industriestandort in fĂŒnf Jahren im internationalen Vergleich dastehe, antworteten knapp 80 Prozent, der Standort stehe eher oder deutlich schlechter da. Rund 58 Prozent schĂ€tzen ihre persönliche wirtschaftliche Situation in fĂŒnf Jahren im Vergleich zu heute als eher oder deutlich schlechter ein. 68 Prozent glauben nicht, dass es in den nĂ€chsten fĂŒnf Jahre gelinge, den Industriestandort klimagerecht zu transformieren und gleichzeitig zu modernisieren.