Millionenschatz D-Mark: Bundesbank tauscht altes Geld um

Immer wieder Zufallsfunde

Einen größeren Fund machte im vergangenen Jahr eine Familie bei der Umgestaltung ihres Gartens: Da die Kinder inzwischen älter waren, sollte ein Spielgerüst entfernt werden. Unter dem Fundament entdeckte die Familie eine Dose, darinnen: 250 D-Mark-Scheine, Briefmarken sowie ein Brief der Großmutter. Leider waren einige Banknoten so stark vom Rost angegriffen, dass sie nicht erstattet werden konnten. Für die restlichen 9.000 D-Mark erhielt die Familie von der Bundesbank 4.600 Euro.

Teil des alten Geldes unwiederbringlich verloren

D-Mark-Bestände im Milliardenwert noch nicht zurückgegeben

Wer noch alte Scheine oder Münzen findet, kann diese kostenlos bei allen 31 Filialen der Bundesbank oder per Postweg über die Bundesbank-Filiale in Mainz zum Umtausch einreichen. Der Wechselkurs wurde mit der Euro-Einführung festgeschrieben: Für 1,95583 D-Mark bekommt man einen Euro.

Deutschland ist eins von sechs Ländern im Euroraum, in denen der Umtausch der alten nationalen Währung in Euro zeitlich unbegrenzt möglich ist. Auch in Österreich und Irland sowie in den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen gilt dies unbefristet.