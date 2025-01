Klare Verhältnisse: Was Partnerschaftsverträge alles regeln

Ohne Trauschein mit dem Partner oder der Partnerin zusammen? Wann in solchen Fällen ein Partnerschaftsvertrag Sinn macht und was sich darin alles regeln lässt.

Wenn zwei ohne Trauschein zusammenziehen, verschwenden sie oft keinen Gedanken an eine mögliche Trennung. Dabei lässt sich für diesen Fall vorsorgen - etwa mit einem Partnerschaftsvertrag, in dem rechtliche und finanzielle Dinge klar geregelt sind.

"Ein Partnerschaftsvertrag bietet sich vor allem an, wenn man gemeinsam Vermögen erwerben will, etwa eine Immobilie kaufen oder zusammen ein Unternehmen führen möchte", sagt die Berliner Fachanwältin für Familienrecht, Eva Becker.

Bei Unverheirateten kein Vermögens- oder Versorgungsausgleich

Vertrag immer individuell an der Lebenssituation ausgerichtet

Stirbt bei unverheirateten Paaren einer der Partner, kann der andere keine gesetzlichen Erbansprüche geltend machen. "Wenn Unverheiratete von den gesetzlichen Vorgaben in Sachen Versorgungsausgleich, Unterhaltsanspruch und Erbansprüche abweichen wollen, sollten sie dies in einem Partnerschaftsvertrag regeln", sagt Jürgen Krüger, Fachanwalt für Familienrecht.

Mit einer notariellen Beurkundung sind Zahlungsverpflichtungen durch entsprechende Vollstreckbarkeitserklärungen durchsetzbar, ohne dass hierzu die Gerichte eingeschaltet werden müssten. Bei einem auf privatrechtlicher Basis abgeschlossenen Vertrag kann es passieren, dass einer der Partner vor Gericht ziehen und Ansprüche einklagen muss, wenn der oder die andere sich nicht an die Abmachungen hält. "Das kann ins Geld gehen und sich zeitlich hinziehen", so Becker.

6 Beispiele, die sich mit einem Partnerschaftsvertrag regeln lassen:

Es empfiehlt sich festzuhalten, was individuelles Vermögen – also Vermögen, das vor der Beziehung vorhanden war und/oder durch eine Erbschaft erworben wurde – und was gemeinsames Vermögen ist. "Beim gemeinsamen Vermögen ist eine hälftige Aufteilung möglich", so Eva Becker. Oder eine Aufteilung von Beträgen: Bei der Berechnung fließt ein, wer wie viel zum Vermögenserwerb beigesteuert hat. Nutzt ein Partner etwa die gemeinsame Immobilie weiter, kann man einen finanziellen Ausgleich für den anderen vereinbaren.

Denkbar ist auch, in einen Partnerschaftsvertrag einen vermögensrechtlichen Ausgleichsanspruch für den Fall zu verankern, dass ein Partner in das Vermögen des anderen investiert und dadurch dessen Vermögen vermehrt hat. Ein Beispiel: "Ein Partner finanziert von seinem Geld den Anbau eines Wintergartens in der Immobilie, die dem anderen Partner gehört – wodurch die Immobilie in ihrem Wert steigt", so Krüger.