VW-Chef Blume: China ist für uns «eine Art Fitnesscenter»

VW-Chef Blume will sich auf dem herausfordernden Automarkt in China nicht geschlagen geben. (Archivbild) (Quelle: Johannes Neudecker/dpa/dpa-bilder)

Für den angeschlagenen VW-Konzern ist das schleppende Geschäft in China zur Last geworden. Nun will Europas größter Autobauer von den Errungenschaften der Konkurrenz aus Fernost profitieren.

Volkswagen-Chef Oliver Blume sieht China als "eine Art Fitnesscenter" in Sachen wirtschaftlicher Entwicklung. "Innovationen, zum Beispiel bei der Batterie, Software oder dem autonomen Fahren, entstehen hier pragmatisch und kosteneffizient, mit hoher Kreativität und immensem Tempo", sagte Blume laut Vorabmeldung in einem Interview der "Zeit".

Auch die schleppenden Geschäfte in China bescherten VW im vergangenen Jahr konzernweit einen Absatzrückgang. Die Verkäufe brachen dort um fast zehn Prozent ein. Bei Verbrennern ist der deutsche Autobauer nach eigenen Angaben mit über 20 Prozent Marktanteil weiter führend. Bei den in China boomenden Elektroautos und auch insgesamt ist dagegen längst der örtliche Herausforderer BYD vorbeigezogen. "In China hat sich in kurzer Zeit eine wettbewerbsfähige Automobilindustrie entwickelt. Für uns ist das nun eine Art Fitnesscenter", sagte Blume.