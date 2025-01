Stimmung in der Wirtschaft bessert sich überraschend

Arbeiter auf einer Großbaustelle in München: Im Bauhauptgewerbe hat sich Stimmung dem Ifo-Institut zufolge wegen schlechterer Aussichten eingetrübt. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago)

Die trübe Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen hat sich zum Jahresanfang überraschend etwas gebessert – bleibt aber auf niedrigem Niveau. Die auch wegen der geopolitischen Lage verunsicherten Firmen erwarten von der neuen Bundesregierung wirtschaftspolitische Impulse.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland stieg im Januar um 0,4 auf 85,1 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Zuvor hatte es sieben Rückgänge in acht Monaten gegeben und der Index war im Dezember auf den tiefsten Stand seit der Corona-Krise im Mai 2020 gestürzt. Ökonomen hatten für Januar mit einer Stagnation gerechnet. "Die deutsche Wirtschaft bleibt pessimistisch", betonte Ifo-Präsident Clemens Fuest.