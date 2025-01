Signa-Gründer Benko festgenommen - U-Haft beantragt

Benko wurde in seiner Villa in Innsbruck festgenommen. Danach wurde er verhört. Im Anschluss ordnete die WKStA an, dass er in eine Justizanstalt überstellt wird und beantragte die Verhängung der Untersuchungshaft. Das Wiener Landgericht hat 48 Stunden Zeit, um über den Antrag zu entscheiden.

Außerdem habe es mehrere Hausdurchsuchungen in Benkos Büroräumen, in einem Nobel-Chalet in Lech am Arlberg sowie an seinem Wiener Wohnsitz gegeben, schreibt die "Kronen Zeitung".