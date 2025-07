Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier rechnet mit sinkenden Preisen in Europa, falls die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle in Höhe von 30 Prozent kommen sollten. Die Ökonomin sagte dem "Spiegel" laut Vorabbericht, höhere Zölle führten dazu, dass Waren nicht in die USA exportiert würden, die sonst dorthin ausgeführt würden. "Die müssen irgendwo anders hin, etwa innerhalb des europäischen Markts. Hier gäbe es dann mehr Angebot. Und damit sehr wahrscheinlich sinkende Preise." Dies gelte selbst dann, wenn europäische Unternehmen langfristig weniger produzierten.

Schließlich müsse auch China seine Güter irgendwo verkaufen, sagte die Ökonomin. Und Südamerika brauche neue Abnehmer für Soja und Rindfleisch, wenn die USA als Exportmarkt ausfielen: "Davon könnten wir in Deutschland profitieren", erklärte Malmendier, die als Professorin an der University of California in Berkeley tätig ist.