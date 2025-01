Elternunterhalt? So tricksen Gutverdiener beim Einkommen

Aktualisiert am 28.01.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wenig vermögende Eltern, aber gut situierte Kinder: In dieser Kombination kann der Nachwuchs zur Übernahme der Pflegeheimkosten seiner Eltern herangezogen werden. Es gibt aber Schlupflöcher.

Denn eines ist wichtig zu wissen: Fragt das zuständige Sozialamt nach, sind die Einkünfte des Jahres anzugeben, in dem er oder sie zum Elternunterhalt in Anspruch genommen werden soll. Dieses Schlupfloch lässt sich nutzen.

Auf Zeit spielen

Damit bleibt etwa ein Jahr Zeit zur Einkommensoptimierung. Zunächst könnten Kinder das Amt mit Hinweis auf die Steuererklärung aufs Folgejahr vertrösten, rät der Fachanwalt für Familienrecht Jürgen Wabbel. Danach könne an der Hauptstellschraube gedreht werden: die eigene Altersvorsorge. Denn Investitionen in die private Vorsorge bringt das Amt bis zu einem gewissen Grad vom Einkommen in Abzug.