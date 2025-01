Möbeldesigner Rolf Benz gestorben

Aktualisiert am 30.01.2025 - 16:58 Uhr

Aktualisiert am 30.01.2025 - 16:58 Uhr

Der Unternehmer Rolf Benz ist tot. (Quelle: Walter Knoll/WALTER KNOLL AG & Co. KG/dpa/dpa-bilder)

Er gilt als Erfinder der Sofalandschaft: Der Unternehmer und Möbeldesigner Rolf Benz ist im Alter von 91 Jahren gestorben, wie das Unternehmen Walter Knoll in Herrenberg bei Stuttgart mitteilte. Benz ist der Namensgeber des gleichnamigen Unternehmens, das durch seine Sofas und Sitzgruppen bekannt ist.

Der Möbeldesigner revolutionierte einst die Sitzgewohnheiten in Deutschland. In den 1960er-Jahren gehörte zur klassischen Wohnzimmer-Einrichtung ein Sofa sowie zwei Sessel. Er schuf die Sofalandschaft aus unterschiedlich kombinierbaren Elementen. "Günstige Raumnutzung mit mehr Behaglichkeit und besserer Komfort waren jetzt genauso angesagt wie neues Design", wurde er mit einer Äußerung aus dem Jahr 2023 in der Mitteilung zitiert.