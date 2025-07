Zollstreit: In den USA bricht der Absatz deutscher Autos ein

Porsche-Neuwagen warten in Bremerhaven auf den Export. (Archivbild) (Quelle: Ingo Wagner/dpa)

Der Absatz deutscher Autos verliert auf seinem wichtigsten Absatzmarkt USA an Schwung. Grund sind für die einbrechenden Zahlen ist Trumps Zollpolitik.

Die Ausfuhren von Autos aus Deutschland in die USA sind seit Einführung der höheren Importzölle im April kräftig gesunken. Nach Daten des Automobilverbandes VDA lieferten die deutschen Hersteller im April 13 Prozent weniger und im Mai sogar 25 Prozent weniger Neuwagen in die USA aus als im Vorjahresmonat. In den beiden Monaten, für die Daten vorliegen, wurden aus Deutschland zusammen rund 64.300 Fahrzeuge über den Atlantik verschifft, wie der Verband auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters erklärte. Im März waren die Ausfuhren angesichts der bevorstehenden Verteuerung noch um 30 Prozent gestiegen.