Studie: Mieten legen deutlich zu

Die Mieten in Deutschland sind auch in den letzten drei Monaten 2024 erneut gestiegen, teilweise sogar kräftig. (Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB/dpa-bilder)

Die höchsten Steigerungen gab es demnach in Berlin (+8,5), Essen (+8,2) und Frankfurt (+8). Überdurchschnittlich hohe Zuwächse bei den Mietpreisen wurden auch in Leipzig und Düsseldorf verzeichnet. In den sieben größten Städten zeigte die Mietentwicklung laut IW zwar eine leichte Abschwächung, das Wachstum in anderen Großstädten und deren Umland ist aber weiterhin dynamisch. Bereits in den Vorjahren waren die Mieten stetig gestiegen.