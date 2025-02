Baywa-Rettung wird länger dauern als geplant

Ein Solarpark der BayWa r.e. in Mecklenburg-Vorpommern am Ostseeflughafen Barth. Die Baywa-Muttergesellschaft verkauft notgedrungen ihre Beteiligung an dem Ökostromunternehmen an den Schweizer Partner E.I.P. (Quelle: Bernd Wüstneck/dpa/dpa-bilder)