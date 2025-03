«Finanztest»: Goldinvestment ab einer Feinunze sinnvoll

Wer ein Teil seines Vermögens in Gold investieren möchte, sollte Kleinsteinheiten möglichst vermeiden. Denn für diese werden in der Regel üppige Aufpreise fällig. (Quelle: Uli Deck/dpa/dpa-bilder)

Bei der Geldanlage kann ein geringer Gold-Anteil eine sinnvolle Ergänzung zum breit aufgestellten Wertpapierdepot darstellen. Insbesondere in Krisenzeiten kann eine zehnprozentige Gold-Beimischung stabilisierend wirken, stellt die Zeitschrift "Finanztest" (Ausgabe 4/2024) fest. In dieser Woche ist der Preis für das Edelmetall erstmals über die Marke von 3.000 US-Dollar pro Feinunze (rund 31,10 Gramm) geklettert.

Kleinstmengen vermeiden und Alternative ETC prüfen

Wer sich die Umstände der Aufbewahrung des funkelnden Edelmetalls ersparen und das Gold nicht in physischer Form vorliegen haben möchte, kann alternativ auch zu Gold-Wertpapieren greifen. Das geht zum Beispiel in Form von sogenannten ETC (Exchange Traded Commodities), mit denen der Rohstoff an der Börse handelbar wird. Diese Möglichkeit ist laut "Finanztest" nicht nur praktisch, sondern auch vergleichsweise günstig.