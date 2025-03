Decathlon zieht in Galeria-Filialen ein

Aktualisiert am 24.03.2025 - 17:41 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Handelskette Decathlon zieht in Galeria-Filialen ein. (Archivbild) (Quelle: Monika Skolimowska/dpa/dpa-bilder)

Kunden der Warenhauskette Galeria können in einigen Filialen kĂŒnftig auch beim SportartikelhĂ€ndler Decathlon einkaufen. Die beiden Handelsunternehmen haben eine Zusammenarbeit vereinbart, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung hervorgeht.

Decathlon wird demnach im August das erste GeschĂ€ft im Galeria-Warenhaus in Konstanz eröffnen. Bis Ende 2025 sollen weitere in Duisburg, Freiburg, Trier und Kassel folgen. Es könnten auch mehr werden. "Nach den ersten erfolgreichen Tests plant Decathlon, weitere Filialen in Galeria-HĂ€usern zu eröffnen", heißt es.