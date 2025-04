Tourist in Not? Fiese Betrugsmasche trifft arglose Menschen

Fiese Masche: Betrüger sprechen Bürgerinnen und Bürger an belebten Plätzen an und behaupten, in einer Notlage Bargeld zu benötigen. (Quelle: Jan Woitas/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Der Mitteilung zufolge sprechen die Betrüger arglose Bürgerinnen und Bürger an belebten Plätzen wie Bahnhöfen, Innenstädten, Raststätten oder Supermarktparkplätzen an und behaupten zum Beispiel, Ausweisdokumente, Geld oder Zahlungskarten verloren zu haben. In ihrer Notsituation bitten sie um Bargeld und versprechen, die Schuld via Sofort-Überweisung zu begleichen.