Luft- und Raumfahrtindustrie will größere Rolle bei Rüstung

Aktualisiert am 22.05.2025 - 05:30 Uhr

Aktualisiert am 22.05.2025 - 05:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Im zivilen Flugzeugbau sieht sich die deutsche Industrie im europäischen Verbund an der Weltspitze. Bei Militär und Raumfahrt brauche es in der aktuellen Lage mehr Schub.

Nach einem starken Wachstum in der zivilen Luftfahrt will die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie im militärischen Sektor nachlegen. Das Sondervermögen für die deutsche Verteidigungsfähigkeit müsse konsequent bei heimischen Unternehmen investiert werden, verlangt der Branchenverband BDLI. "Unsere Unternehmen sind durch Investitionen in Vorleistung gegangen, jetzt muss die Politik ihren Beitrag liefern", betont BDLI-Präsident Michael Schöllhorn.