Auch Frau gerät in Fokus der Ermittlungen

Laut dem Abschlussbericht sei der Tresor zu dem Zeitpunkt angeschafft worden, als Benko Privatinsolvenz beantragte – nach einer Anregung von Benkos Frau Natalie, die auch die Gegenstände in den Tresor getan haben soll. Wie die SZ schreibt, haben die Ermittler im Tresor 120.000 Euro Bargeld, sieben Diamantringe, Manschettenknöpfe und elf Armbanduhren gefunden – zusammen laut Sachverständigen 229.000 Euro wert. Der Tresor sei in einer Kammer gefunden worden, versteckt unter einer Attrappe.

Benko spricht von Geschenk

Wie Benkos Anwalt der SZ erklärte, ist der ehemalige Signa-Chef nicht für den Inhalt des Tresors verantwortlich. Benko hat im März 2024 – im Rahmen seiner Insolvenz – angegeben, dass die restlichen Uhren und Schmuck in seinem Besitz den Wert von 150.000 Euro nicht überschreiten. Allerdings hatte er gleichzeitig erklärt, dabei "Gelegenheitsgeschenke an meine Kinder" nicht zu berücksichtigen.

Benkos Frau steht im Fokus der Ermittler

Wie die SZ schreibt, wird Benkos Frau von den Ermittlern mittlerweile verdächtigt, zur "betrügerischen Krida" ihres Ehemannes beigetragen zu haben – also zu seinem mutmaßlichen Betrug beim Insolvenzverfahren. Auf das Verheimlichen von Wertgegenständen mit einem Wert über 300.000 Euro stehen, wie die SZ schreibt, in Österreich eine Freiheitsstrafe von mehr als 10 Jahren.

Benko soll laut Ermittlern Investoren betrogen und Vermögenswerte vor Behörden, Gläubigern und Insolvenzverwaltern verborgen haben. Die Staatsanwaltschaft untersucht neuerdings auch, ob eine Millionenzahlung einer Signa-Gesellschaft an eine Familienstiftung in Benkos Umfeld illegal war. Die WKStA hat bereits einen Bericht über erste Ermittlungsergebnisse fertiggestellt, wodurch die Möglichkeit einer Anklage nähergerückt ist.

Goldkauf in Deutschland :

Goldkauf in Deutschland : Ab welchem Betrag droht Meldepflicht?

Benko hatte in der Niedrigzins-Phase ein komplexes Firmennetzwerk aufgebaut. So investierte er etwa in die Galeria-Warenhausgruppe, das Luxuskaufhaus KaDeWe und das Hamburger Elbtower-Projekt. Neben konzerninternen Problemen wurde Signa von steigenden Zinsen, Energiepreisen und Baukosten zu Fall gebracht.