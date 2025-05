"Wohnen darf kein Luxusgut werden", sagte die in der Regierung federführend zuständige Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Die Mietpreisbremse, die vor allem in Großstädten mit einem angespannten Wohnungsmarkt Anwendung findet, wird bis Ende 2029 verlängert.

"Mieter brauchen Schutz"

"Wir haben hier keine Zeit zu verlieren", sagte SPD-Politikerin Hubig zu ihrem ersten Gesetzentwurf in neuer Funktion. "Mieterinnen und Mieter brauchen Schutz, und den bekommen sie. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit." Weitere Schritte müssten folgen. "Wir wollen mehr Transparenz bei den Nebenkosten schaffen. Auch Verträge mit Indexmieten werden wir strengeren Regeln unterwerfen, den Mieterschutz bei möblierten Wohnungen wollen wir verbessern. Es kann nicht sein, dass ein Vermieter zwei Stühle in eine leere Wohnung stellt und meint, dann deutlich höhere Preise verlangen zu können."

Kritik an der Mietpreisbremse

Die Mietpreisbremse wurde 2015 eingeführt. In bestimmten Stadtteilen darf seitdem bei der Neuvermietung einer Wohnung die Miete zu Mietbeginn höchstens um zehn Prozent über ortsüblichen Vergleichswerten liegen. Mit der Neuregelung soll es Landesregierungen ermöglicht werden, durch Rechtsverordnungen auch nach 2025 Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt zu bestimmen, in denen die Regeln dann gelten.

Verband: Es braucht mehr Impulse für Wohnungsbau

"Die Verlängerung der Mietpreisbremse ist ein Fehler", kritisierte Haus & Grund. "Bisher hat die Politik in Bund, Ländern und Kommunen viel zu wenig unternommen, damit mehr gebaut werden kann. Es braucht mehr Bauland, schnellere Genehmigungen, Entbürokratisierung, niedrigere Kosten und eine geringere Grunderwerbsteuer. Von all dem ist bisher wenig zu sehen." Der Verband kritisierte zudem, dass die Mietpreisbremse nicht zielgenau wirke. Ein Chefarzt profitiere in einer Mietwohnung genauso wie ein Krankenpfleger. Deshalb sei das Wohngeld, das sich an den individuellen Bedürfnissen orientiere, viel gerechter.