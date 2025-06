Rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten ab Juli 2025 mehr Geld. Der Bundesrat hat am Freitag der geplanten Rentenerhöhung zugestimmt. Damit steigt die gesetzliche Rente zum 1. Juli bundesweit um 3,74 Prozent. Aufgrund eines gleichzeitigen Abzugs beim Pflegebeitrag kommt das Plus aber erst im August vollständig auf den Konten an.