Erdbeeren zu Saison-Tiefpreisen - so viel kostet die Schale

Aktualisiert am 05.06.2025 - 04:00 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Jetzt gibt es Erdbeeren so günstig wie nie in der Saison. (Archivbild) (Quelle: Uli Deck/dpa/dpa-bilder)

Mitten in der Saison gibt es die Früchte vergleichsweise günstig. Experten gehen davon aus, dass die Preise nicht lange so bleiben werden.

Zum Vergleich: Ende April/Anfang Mai lag das Kilo im Durchschnitt noch bei 8,19 Euro, wie die Marktanalystin sagt. In der zweiten Junihälfte würden die Preise voraussichtlich wieder anziehen.

Ernte unterschiedlich weit vorangeschritten

Nach Angaben des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauern sind in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und Bayern bereits rund 70 Prozent der Normalkultur geerntet. Im Norden, wie in Niedersachsen und Brandenburg, seien es dagegen erst etwa 20 Prozent. Die Hauptsaison endet demnach im Süden Anfang Juli, in den anderen Bundesländern im Laufe des Julis.