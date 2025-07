Siemens Energy darf ein Jahr früher Dividende zahlen

Aktualisiert am 30.07.2025 - 13:42 Uhr

Aktualisiert am 30.07.2025 - 13:42 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Siemens Energy darf seinen Aktionären ein Jahr früher als erwartet eine Dividende auszahlen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat dem Konzern die Erlaubnis gegeben, bereits für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr einen Teil der Gewinne an die Aktionäre auszuschütten, wie das Unternehmen mitteilte. Eigentlich hätte noch eine Beschränkung gegolten, weil Energy staatliche Rückgarantien in Anspruch genommen hatte, die inzwischen aber zurückgegeben wurden.

Siemens Energy hat seit seiner Abspaltung von Siemens bisher erst einmal eine Dividende ausgezahlt: Im Jahr 2021 waren es 10 Cent pro Aktie. Danach stürzte der Konzern in eine Krise mit hohen Verlusten, aus der er sich inzwischen aber befreit hat. Bereits vergangenes Jahr machte Energy wieder Gewinn, durfte wegen der Garantien aber keine Dividende ausschütten.

Tesla-Umsatz bricht so stark ein wie seit zehn Jahren nicht

"Harte Quartale" stehen bevor : Tesla-Umsatz bricht so stark ein wie seit zehn Jahren nicht

Wie hoch die Zahlung sein wird, kommt unter anderem darauf an, wie viel Gewinn Energy im laufenden Jahr machen wird. Die aktuelle Prognose stellt einen Überschuss von bis zu einer Milliarde Euro in Aussicht. Grundsätzlich will der Konzern 40 bis 60 Prozent davon ausschütten.