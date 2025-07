BKA registriert mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität

Deutscher stürzt vom Riffelhorn in den Tod

Von dpa Aktualisiert am 31.07.2025 - 15:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wirtschaftskriminalität nimmt laut BKA zu. (Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa/dpa-bilder)

Im vergangenen Jahr ist neben der Zahl der Delikte auch die Schadenshöhe bei Wirtschaftskriminalität in Deutschland nach oben geklettert. Das Bundeskriminalamt erläutert die aktuelle Statistik.

Die Fallzahlen bei der Wirtschaftskriminalität in Deutschland sind 2024 deutlich gestiegen. Allein beim Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen gab es ein Plus von 847,6 Prozent, wie das Bundeskriminalamt (BKA) mitteilte. Dazu hat den Angaben zufolge ein umfangreiches Ermittlungsverfahren in Schleswig-Holstein beigetragen, bei dem es um Betrug und Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen gegangen sei.

Wie das BKA in Wiesbaden mitteilte, wurden im zurückliegenden Jahr insgesamt 61.358 Wirtschaftsdelikte von der Polizei registriert und damit knapp 58 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Bei den aktenkundigen Delikten wurde allein bei 39.207 Fällen wegen Betruges ermittelt und bei 20.553 Fällen wegen Abrechnungsbetruges im Gesundheitswesen.

Höhere Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote lag 2024 insgesamt bei rund 89 Prozent (2023: 85,2 Prozent). Bei Wirtschaftskriminalität kommen die Ermittler laut BKA den Tatverdächtigen deutlich häufiger auf die Schliche als bei der Gesamtkriminalität. Bei allen Straftaten, die in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst sind, liege die Aufklärungsquote bei 58 Prozent.

Der Fallzahlenanstieg in der Wirtschaftskriminalität sei maßgeblich auf eine deutliche Zunahme erfasster Fälle von Betrug (plus 116,7 Prozent) und Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen zurückzuführen, teilte das BKA unter Verweis auf den großen Ermittlungskomplex in Schleswig-Holstein mit.

Betrug mit Abrechnungen für Blutuntersuchungen

Nach Auskunft des Landeskriminalamtes in Kiel handelt es sich um ein Verfahren mit 18.595 Fällen. "Die Geschädigten hatten spezielle Blutuntersuchungen als Privatleistung bei einem Labor in Nordfriesland in Auftrag gegeben", erläuterte eine Sprecherin. "Sie erhielten Ergebnisse und Rechnungen, obwohl tatsächlich keine der vereinbarten Blutuntersuchungen durchgeführt worden ist." Es sei ein Schaden von mehr als sieben Millionen Euro entstanden. "Zu diesen Fällen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, der allerdings während des laufenden Verfahrens verstorben ist", ergänzte die LKA-Sprecherin.

Massive finanzielle Schäden und Bandenstrukturen

"Insbesondere der Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen stellt ein Kriminalitätsphänomen mit gesamtgesellschaftlicher Relevanz sowie hoher Sozialschädlichkeit dar und verursacht massive finanzielle Schäden", erläuterte das BKA. "Zudem zeigen sich vermehrt Bandenstrukturen bis hin zu organisierter Kriminalität, begleitet von Geldwäsche und Steuerdelikten."