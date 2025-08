Italien verhängt Millionenstrafe gegen Armani-Unternehmen

Italiens Modebranche ist erneut in der Kritik: Unternehmen der Luxusmarke Armani warben mit Ethik – doch Ermittler fanden Ausbeutung in der Lieferkette.

Unternehmen des Luxuskonzerns Armani stehen wegen Täuschung über Produktionsstandards in der Kritik. Der Vorwurf: Die Firmen warben mit sozialen und ethischen Standards sowie verantwortungsvoller Produktion – trotz gravierender Missstände in ihrer Lieferkette. Die italienische Wettbewerbsbehörde hat die Unternehmen Giorgio Armani S.p.A. und G.A. Operations S.p.A. deshalb zu einer Geldstrafe von 3,5 Millionen Euro verurteilt.

Diese sind für die Herstellung von Taschen und Lederaccessoires der Marke Armani zuständig. Große Teile der Produktion wurden an Subunternehmen in Italien ausgelagert. In mehreren Werkstätten sei es dabei zur Arbeitsausbeutung gekommen: Maschinen ohne Schutzvorrichtungen, prekäre hygienische Zustände, Schwarzarbeit und fehlende Sicherheitsstandards.

Vorwurf: Täuschung von umweltbewussten Kunden

Zustände bekannt

Nach Angaben der Behörde hatten die Unternehmen Kenntnis von der Situation der Lieferanten. In einem internen Bericht von 2024 heißt es demnach, das Arbeitsumfeld liege "im besten Fall an der Grenze des Akzeptablen", in anderen Fällen würden "jedoch erhebliche Zweifel an seiner Angemessenheit und Gesundheit" bestehen. Zudem soll ein Mitarbeiter erklärt haben, regelmäßig in einer der betroffenen Einrichtungen gewesen zu sein, was auf mögliche Kenntnisse über die Situation hindeutet.