Noch am Dienstagnachmittag knackt Bitcoin einen neuen Rekord. Danach ging der Kurs bergab und rutschte unter 60.000 US-Dollar. Was das für Anleger bedeutet.

Die Digitalwährung hat am Dienstagnachmittag einen neuen Rekord erreicht – nur um kurz danach um rund 14 Prozent einzubrechen. Von mehr als 69.000 US-Dollar rutschte der Kurs auf unter 60.000 US-Dollar. Am Mittwochmorgen ging es dann wieder aufwärts: Der Bitcoin stand um 11 Uhr bei gut 66.000 Dollar.

Experten schätzen, dass Anleger nach dem neuen Rekordhoch am Dienstag Gewinne mitgenommen haben, daher der Kurseinbruch. Einige kauften seither aber wieder nach, was zur Erholung des Kurses führte. Damit geht das Auf und Ab beim Bitcoin weiter, auf hohem Niveau. Was erwarten Experten? Und: Was sollten Anleger jetzt tun?