Bitcoin erfüllt längst nicht die Erwartungen an eine krisensichere Anlageform. Eine Studie zeigt, dass die Kryptowährung weder Stabilität noch Sicherheit gewährleistet.

Ein Argument für Bitcoin war lange Zeit, dass es in einem Umfeld hoher Inflation oder schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen eine krisensichere Anlage sein könnte – ähnlich wie Gold. Eine stabile Währung, die ihren Wert auch dann behält, wenn die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht oder geopolitische Ereignisse die Börsen an den Rand des Zusammenbruchs bringen.