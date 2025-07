Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Millionen Amerikaner könnten bald ungewollt in digitale Währungen investieren – als Teil ihrer Altersvorsorge. Wie viel Risiko steckt in Kryptoinvestments für die Rente?

Donald Trump will das System der Altersvorsorge in den USA grundlegend verändern. Mit einer neuen Verordnung plant der US-Präsident, Investitionen in Kryptowährungen, Gold und Private Equity für die Renten von Millionen Amerikanern zu ermöglichen.

Der Schritt würde nicht nur eine der wichtigsten Kapitalquellen der USA für den Kryptomarkt öffnen, sondern auch die Grenzen zwischen spekulativen Investments und langfristiger Vorsorge verschieben. Trumps Administration argumentiert, es gehe um mehr Auswahl, wirtschaftliche Freiheit und den Wohlstand der "everyday Americans" (Durchschnittsbürger). Kritiker sehen darin ein riskantes politisches Signal – und warnen vor den Folgen.

Trumps Pläne: Altersvorsorge goes Krypto

Bisher waren für US-amerikanische 400(k)-Pläne – die wichtigste Form der privaten Altersvorsorge – vergleichsweise konservative Finanzinstrumente vorgesehen, darunter aktiv gemanagte Aktienfonds, passiv verwaltete Indexfonds (ETFs) und Anleihenfonds. Künftig sollen nun auch digitale Assets und private Beteiligungen zugelassen sein.

Eine entsprechende Executive Order ist in Vorbereitung – das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Demnach soll die Anordnung noch in dieser Woche unterzeichnet werden. Ziel ist es, sogenannte 401(k)-Pläne künftig auch für Investments in Kryptowährungen, Edelmetalle wie Gold und Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen (Private Equity) zu öffnen.

Was ist ein 401(k)-Plan? 401(k)-Pläne sind in den USA eine der zentralen Säulen der privaten Altersvorsorge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können dabei einen Teil ihres Bruttogehalts steuerfrei in Investmentfonds anlegen, die vom Arbeitgeber verwaltet oder vermittelt werden. Bislang fließen diese Beiträge fast ausschließlich in Fonds, die auf Aktien oder Anleihen basieren. Trump will diese Beschränkung nun aufheben. Auch eine sogenannte Safe-Harbour-Regelung ist Teil des Vorhabens. Sie soll die rechtlichen Risiken für die Anbieter minimieren, wenn sie private oder schwer handelbare Anlageklassen wie Krypto oder Private Equity in ihre Fonds aufnehmen.

Ein Milliardenmarkt mit Sprengkraft

Das Potenzial ist enorm: Der US-Rentenmarkt ist der größte private Rentenmarkt der Welt und umfasst rund 9 Billionen US-Dollar. Selbst wenn nur ein kleiner Prozentsatz davon in Bitcoin oder andere digitale Vermögenswerte fließt, könnte dies enorme Auswirkungen auf deren Akzeptanz und Kursentwicklungen haben.

Große Investmenthäuser wie Blackstone, Apollo oder Blackrock bringen sich bereits in Stellung. Sie hoffen auf milliardenschwere Neuanlagen – und haben entsprechende Partnerschaften mit großen Vermögensverwaltern wie Vanguard oder Empower geschlossen.

Auch Trumps familiäres Umfeld profitiert: Die Trump Media & Technology Group hat Medienberichten zufolge bereits über zwei Milliarden Dollar in digitale Währungen investiert und einen eigenen Stablecoin auf den Markt gebracht. Für Kritiker ist dies ein Hinweis darauf, dass wirtschaftliche Interessen und politische Entscheidungen in diesem Fall enger miteinander verknüpft sind, als es sonst bei Altersvorsorgefragen üblich ist.

Ausgerechnet die Altersvorsorge

Gleichzeitig unterstreicht der Vorstoß, wie stark der US-Präsident mit der Krypto-Industrie verbunden ist. Bereits im Wahlkampf 2024 hatte er sich als Fürsprecher für digitale Vermögenswerte positioniert und versprochen, die USA zur "Krypto-Hauptstadt der Welt" zu machen.

Dass nun ausgerechnet die Altersvorsorge als Vehikel für diese Vision dienen soll, zeigt die politische Sprengkraft dieser Pläne. Denn die Altersvorsorge gilt als ein besonders sensibler Bereich, in dem Sicherheit, langfristige Stabilität und Vertrauen zählen.

Kryptos für die Altersvorsorge auch in Deutschland denkbar?

Während Trump die in der vergangenen Woche unterzeichneten Kryptogesetze – allen voran den sogenannten Genius Act – als "die vielleicht größte Revolution in der Finanztechnologie seit der Entstehung des Internets" feiert, mahnen Verbraucherschützer in Deutschland eindringlich zur Vorsicht: Kryptoanlagen seien hochspekulativ und deshalb für die langfristige Geldanlage und den Vermögensaufbau nicht geeignet.

Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie europäische Aufsichtsbehörden weisen seit Jahren auf die erheblichen Risiken der Anlageform hin. Die Begründung: Der Kryptomarkt ist besonders anfällig für starke Kursschwankungen – und weitgehend unreguliert. Totalverluste sind im Kryptomarkt keine Ausnahme.

Kurze Boomphasen, hohes Verlustrisiko

Laut den Experten der Verbraucherzentrale lassen sich viele Verbraucher von hohen Renditechancen blenden – vor allem in Zeiten, in denen Bitcoin und andere Coins stark im Wert steigen. So flossen nach der Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs in den USA im Januar 2024 rund 36,9 Milliarden US-Dollar in den Markt.

