Frédéric Prinz von Anhalt will in die Politik

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ethereum legt zu – schneller als Bitcoin. Doch was steckt wirklich hinter dem plötzlichen Höhenflug der Kryptowährung?

Regulatorische Weichenstellungen in den USA beflügeln den Kryptomarkt: Die Marktkapitalisierung von sogenannten Altcoins – also alternativen Kryptowährungen, nicht Bitcoin – steigt rasant. Ethereum verzeichnet massive Mittelzuflüsse, und selbst spekulative Coins erleben zweistellige Kursgewinne.

Loading...

Während Bitcoin sich vergleichsweise stabil bei rund 118.000 US-Dollar zeigt, drängen sich Altcoins mit voller Wucht ins Rampenlicht – allen voran Ethereum (ETH), das schneller wächst als die Mutter aller Kryptowährungen. Allein in der vergangenen Woche stieg Ether um rund 24 Prozent – in den vergangenen 30 Tagen summierte sich die Rendite auf über 60 Prozent.

Woran liegt das? Und steckt hinter dem Aufschwung mehr als nur ein kurzfristiger Hype?

Ethereum 3.170,44 EUR +66,14% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Monat 13:53 Uhr Bison Ethereum Krypto Hoch 3.275,09 Zwischenwert Hoch / Mittel 2.927,60 Mittel 2.580,10 Zwischenwert Mittel / Tief 2.232,61 Tief 1.885,12 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. MEHR ZU KRYPTOS MEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Regulatorischer Rückenwind: Die neue Rolle der US-Gesetzgebung

In den USA wurden drei neue Krypto-Gesetze verabschiedet, die mehr Klarheit bei der Regulierung von Kryptowährungen gewährleisten sollen. Besonders wichtig ist der "Genius Act": Er schafft erstmals klare Regeln für sogenannte Stablecoins – digitale Währungen, die an den US-Dollar gekoppelt sind.

Revolution im Finanzsystem: Trump regelt erstmals den digitalen Dollar

Davon profitiert derzeit vor allem Ethereum. Viele dieser Stablecoins laufen über die Ethereum-Blockchain. Je mehr Firmen Stablecoins nutzen oder eigene ausgeben, desto stärker wird auch das Ethereum-Netzwerk gebraucht – und damit auch die Kryptowährung Ether (ETH).

Marktpsychologie im Wandel: Warum Bitcoin Dominanz verliert

Bitcoin gilt immer noch als das Maß aller Dinge im Kryptomarkt. Doch derzeit schwenkt die Aufmerksamkeit vieler Investoren um, hin zu sogenannten Altcoins – vor allem zu Ethereum.

Das zeigt sich auch an einem wichtigen Wert: der Bitcoin-Dominanz. Sie gibt an, wie groß der Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist. Dieser Anteil ist zuletzt deutlich gefallen – ein Zeichen dafür, dass andere Kryptowährungen stärker wachsen.

Analysten sprechen in solchen Phasen von einer Altcoin-Saison. Gemeint ist eine Marktphase, in der Ethereum und andere Kryptoprojekte wie Solana oder XRP Bitcoin überholen – zumindest beim Kurszuwachs.

Ohne Schatten kein Licht: Glänzt Bitcoin nur, weil der Rest Ramsch ist?

Dazu kommt: Ethereum ist mehr als nur eine Kryptowährung. Im Gegensatz zu Bitcoin, das vor allem als digitales Gold dient, ist Ethereum eine Plattform für Anwendungen – zum Beispiel für dezentrale Finanzdienste (DeFi) oder die sogenannte Tokenisierung, also das digitale Abbilden von realen Vermögenswerten. Außerdem lässt sich Ether im Netzwerk "staken". Das bedeutet: Wer seine ETH hinterlegt, kann dafür Zinsen erhalten – ähnlich wie bei einem Sparkonto.

Rekordzuflüsse in ETFs

Zudem erlebt Ethereum aktuell einen starken Zustrom von Kapital – vor allem über ETFs. Diese börsengehandelten Fonds ermöglichen es Anlegern, in Ethereum zu investieren, ohne selbst Kryptowährungen zu kaufen oder zu verwalten. Vor allem für große Investoren wie Banken, Fonds und Pensionskassen sind ETFs der bevorzugte Weg in den Kryptomarkt.

Im Juli verzeichneten Ethereum-ETFs in den USA Rekordzuflüsse. An einem einzigen Tag flossen über 700 Millionen US-Dollar in diese Fonds – ein deutliches Signal für wachsendes institutionelles Interesse. Insgesamt stieg der Mittelzufluss im Juli auf über drei Milliarden US-Dollar.

Krypto auf der Überholspur: Hat Bitcoin das Zeug zum Massenphänomen?

Ein möglicher nächster Schritt: Der weltweit größte Vermögensverwalter Blackrock plant, Staking in seinen ETH-ETF zu integrieren – wodurch das Investment in einen solchen ETF zur digitalen Geldanlage mit laufenden Erträgen wird, vergleichbar mit einer verzinsten Anleihe.

All diese Entwicklungen machen Ethereum für viele Anleger derzeit besonders attraktiv – vor allem in einem Umfeld, in dem sich das Interesse vom "alten" Bitcoin hin zu neuen Möglichkeiten verlagert. Ether gilt nicht mehr als Spekulationsobjekt, sondern auch als technologische Infrastruktur mit echtem Nutzen. Und genau das spricht professionelle Investoren an.

Strategische ETH-Ankäufe und neue Unternehmensbilanzen