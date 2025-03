Damit entfällt in vielen Fällen das nachträgliche Einreichen per Post oder über ein separates Upload-Portal, falls die Finanzämter Nachfragen zu den Eingaben haben sollten. Die Behörden können die hinterlegten Nachweise bei Bedarf einfach selbst mit einem Klick abrufen. Dadurch soll sich auch die Bearbeitungsdauer verkürzen.

Die neue Funktion steht bereits jetzt in allen Hamburger Finanzämtern zur Verfügung – für die aktuelle Steuererklärung 2024 sowie für den Veranlagungszeitraum 2023. Hamburg hatte das Verfahren bereits Ende 2024 mit Bayern getestet und die Pilotphase nun abgeschlossen. Bis Ende 2025 sollen alle Finanzämter in Deutschland "Rabe" nutzen können.

So funktioniert "Rabe":

So nutzen Sie "Mein Elster"

Das Online-Finanzamt fragt Sie außerdem nach persönlichen Daten wie E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Anschließend erhalten Sie eine Aktivierungs-ID per E-Mail und einen Aktivierungs-Code per Post. Der Brief geht an jene Adresse, unter der Sie aktuell gemeldet sind.