BMW unterbietet CO2-Grenzwerte deutlich. E-Autos und verbesserte konventionelle Antriebe sind Hauptgründe für den Erfolg. Was steht noch bevor?

BMW hat den CO2-Ausstoß seiner Neuwagenflotte in der EU im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben weiter reduziert und die Vorgaben der Europäischen Union unterschritten. Das teilte der Autobauer am Dienstag in München mit. Nach internen Berechnungen sanken die Flottenemissionen um drei Prozent auf 102,1 Gramm pro Kilometer. Sie blieben damit klar unter dem Grenzwert von 128,5 Gramm.