In Deutschland wird weniger Fleisch produziert. Vor allem die Menge an Schweinefleisch ging deutlich zurück. Dafür kamen umso mehr Tiere aus dem Ausland.

Die Fleischproduktion in Deutschland ist 2023 das siebte Jahr in Folge zurückgegangen. Die gewerblichen Schlachtunternehmen produzierten 6,8 Millionen Tonnen Fleisch, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteile. Das waren vier Prozent oder 280.000 Tonnen weniger als ein Jahr zuvor.