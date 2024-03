Deutsche haben 2023 so wenig gearbeitet wie seit Jahren nicht

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im vergangenen Jahr ungewöhnlich stark angestiegen. Die Arbeitszeit fiel indes so gering aus wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr.

Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr so wenig gearbeitet wie seit dem Corona-Jahr 2020 nicht mehr. "Der höchste Krankenstand, die wenigsten Überstunden, die meiste Teilzeit (...)", fasste Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg das zurückliegende Jahr am Dienstag zusammen. Durchschnittlich 1.342 Stunden arbeiteten die Erwerbstätigen demnach 2023 in Deutschland, das seien 0,3 Prozent weniger als im Vorjahr und 2,2 Prozent weniger als vor der Pandemie.