Tesla-Chef Elon Musk soll laut einem Medienbericht am Mittwoch die Gigafactory in Grünheide besuchen. Das Werk musste den Betrieb nach einem Anschlag einer Aktivistengruppe kurzzeitig unterbrechen.

Rund eine Woche nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Grünheide kommt Konzernchef Elon Musk einem Medienbericht zufolge nach Brandenburg. Der Milliardär werde am Mittwochmorgen die Fabrik in der Nähe von Berlin besuchen, berichtete der Verlag Table Media am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Produktion musste unterbrochen werden

Die Fabrik ist seit Montagabend wieder am Netz. Ein Brand an einem Hochspannungsmast in der Nähe der Tesla-Fabrik in Brandenburg hatte am Dienstag die Stromzufuhr für das Werk und zahlreiche Haushalte unterbrochen. In einem Schreiben im Internet bekannte sich die vom Verfassungsschutz Brandenburg als linksextremistisch eingestufte Organisation "Vulkangruppe Tesla abschalten!" zu der Tat.