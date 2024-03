Signa-Pleite KaDeWe Group bekommt neuen Chef Von reuters Aktualisiert am 20.03.2024 - 10:19 Uhr Lesedauer: 2 Min. 29.12.2023,Berlin,Haupteingang KaDeWe an der Tauentzienstraße *** 29 12 2023,Berlin,Main entrance KaDeWe on Tauentzienstraße (Quelle: IMAGO/Stefan Zeitz/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Nach der Pleite von Signa soll nun ein neuer Chef die KaDeWe-Gruppe übernehmen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Unternehmer einen Konzern saniert.

Die insolvente KaDeWe Group um das gleichnamige Berliner Luxus-Kaufhaus soll von einem Sanierer wieder in die Spur gebracht werden. Josef Schultheis übernehme den Vorsitz der Geschäftsführung und sei ab sofort Chief Restructuring Officer der KaDeWe Group, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Der bisherige Chef Michael Peterseim verlasse das Unternehmen. Er hatte noch Ende Januar erklärt, in einer Neuaufstellung stecke für die Nobel-Kaufhäuser "eine große Chance, das Unternehmen auf viele Jahre hin erfolgreich auszurichten". Schultheis erklärte nun, er wolle die Restrukturierung der KaDeWe Group beschleunigen und dadurch "ein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell etablieren".

Zur Gruppe gehören mehrere Nobelkaufhäuser

Josef Schultheis habe bereits eine Vielzahl an Restrukturierungsprojekten geleitet, teilte das Unternehmen weiter mit. Die KaDeWe Group gehört zur zerfallenden Signa Gruppe des österreichischen Investors René Benko, die in weiten Teilen in die Insolvenz geschlittert ist. Zu KaDeWe Group mit rund 1.700 Beschäftigten gehört auch das Alsterhaus in Hamburg und der Oberpollinger in München.

An dem Unternehmen ist auch die thailändische Central Group beteiligt, die 50,1 Prozent hält. Die Immobilien der Kaufhäuser in besten Innenstadt-Lagen gehören Signa. Teil von Benkos in Auflösung befindlicher Signa ist auch der deutsche Warenhausriese Galeria, der ebenfalls Insolvenz angemeldet hatte. KaDeWe und Galeria hatten beklagt, sie hätten überhöhte Mieten an Signa überweisen müssen.