Aktualisiert am 20.03.2024 - 10:49 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Industrie mangelt es an Aufträgen, damit geht auch der Fachkräftemangel dort zurück. In anderen Branchen sieht es anders aus.

Der Fachkräftemangel unter den Unternehmen in Deutschland hat weiter abgenommen. Nach einer Ifo-Umfrage unter rund 9.000 Firmen haben derzeit 36 Prozent zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte. Vor einem halben Jahr waren es knapp 39 Prozent gewesen, vor einem Jahr fast 44 Prozent. "Die schwächelnde Konjunktur verringert die Nachfrage nach Fachkräften kurzfristig", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe am Mittwoch in München.