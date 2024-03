Aktualisiert am 21.03.2024 - 13:38 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Ankaufsportale für Gebrauchtbücher gibt es in Deutschland schon seit Jahren. Nun steigt auch Hugendubel in das Geschäft ein.

Die Buchhandelskette Hugendubel steigt in Kooperation mit dem britischen Start-up Zeercle in den Rückkauf gebrauchter Bücher ein. Kundinnen und Kunden können Bücher, die sie nicht behalten wollen, gegen Gutscheine eintauschen, wie Hugendubel am Donnerstag mitteilte.