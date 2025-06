Trump während einer Rede in einem Stahlwerk: Der US-Präsident sprach sich erst gegen die Übernahme aus. (Quelle: IMAGO/imago)

Joe Biden hatte die Übernahme von US Steel durch einen japanischen Konkurrenten noch Anfang des Jahres gestoppt. Nach abgeschlossenem Deal darf sich Trump über ein Geschenk freuen.

Der japanische Stahlkonzern Nippon Steel hat seinen amerikanischen Rivalen US Steel übernommen. Die Unternehmen sprechen zwar weiterhin von einer "Partnerschaft" – teilten aber zugleich mit, dass die Transaktion gemäß ihrer Fusionsvereinbarung abgeschlossen worden sei. Diese sah den Kauf von US Steel zum Preis von 55 Dollar pro Aktie vor.

Trump änderte Meinung

Sein Nachfolger Donald Trump hatte sich früher auch dagegen ausgesprochen, dass US Steel in ausländische Hand kommt. Er änderte aber seine Meinung, nachdem Nippon Investitionen von rund elf Milliarden Dollar in den USA zusagte und der US-Regierung eine "Goldene Aktie" zusprach. Damit ist die Zustimmung des amerikanischen Präsidenten unter anderem für die Verlagerung von Arbeitsplätzen aus den USA, Werkschließungen oder große Übernahmen im Land notwendig.