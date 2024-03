Die EU-Kommission hat grünes Licht für die Übernahme des Wurstfabrikanten Rügenwalder Mühle durch den Lebensmittelkonzern Pfeifer & Langen gegeben. Es bestünden angesichts der begrenzten Überschneidungen der Marktpositionen der Unternehmen keine Wettbewerbsbedenken, erklärte die Brüsseler Behörde am Montag. Rügenwalder ist demnach vor allem in Produktion und Vertrieb von Fleisch- sowie Fleischersatzprodukten tätig. Pfeifer & Langen sei in diesem Bereich bislang nur "in geringem Umfang" tätig.