Aktualisiert am 21.04.2024 - 09:52 Uhr

Aktualisiert am 21.04.2024 - 09:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Gaspreise für Neukunden steigen deutlich an

Die Gaspreise für Neukunden in Deutschland sind wieder deutlich gestiegen. Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonntag in Berufung auf eine ihnen vorliegende Auswertung des Vergleichsportal Verivox berichten, müssen Verbraucher, die einen Neuvertrag bei einem Versorger abschließen, rund einen Cent mehr pro Kilowattstunde ausgeben als noch vor vier Wochen. Als Gründe für die höheren Gaspreise für Neukunden sehen die Verivox-Experten demnach anziehende Großhandelspreise sowie den seit April wieder geltenden regulären Mehrwertsteuersatz.