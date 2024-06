Schon zum zweiten Mal: Firma meldet Insolvenz an

Es steht es wohl schlecht um die Weltbild GmbH: Das Unternehmen meldet zum zweiten Mal Insolvenz an.

Die Kerngesellschaft der Weltbild-Gruppe hat Insolvenz angemeldet. Die Weltbild GmbH & Co. KG mit Sitz in Augsburg stellte einen entsprechenden Antrag beim dortigen Amtsgericht, wie das Gericht am Montag mitteilte. Zuerst hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet.