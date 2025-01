Patrick Ortlieb auf einer Skiverbands-Sitzung: Der ehemalige Olympiasieger hat offenbar Probleme mit einer Firma, in der er Gesellschafter ist. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Spiess/imago)

Ein österreichisches Radunternehmen, an dem ein Ex-Ski-Ass beteiligt ist, hat Insolvenz angemeldet. Auch ein ehemaliger Radprofi ist involviert.

Ein Tiroler Radunternehmen, an dem unter anderem ein österreichischer Olympiasieger beteiligt war, ist in Schieflage geraten. Wie OE24 und andere Medien berichten, musste die Masterpiece Bike & Sport GmbH mit Sitz in Innsbruck Insolvenz anmelden.