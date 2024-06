Der große Auftritt, die frenetischen Anhänger – in der Inszenierung von Elon Musk als Unternehmer gehören sie genauso dazu wie Produktinnovationen und Absatzzahlen. Das stellte Musk bei der diesjährigen Tesla-Hauptversammlung einmal mehr unter Beweis. Spektakulär wirkt da auch das Vergütungspaket in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar , das Musk sich bei der Gelegenheit absegnen ließ. Denn Tesla kämpft aktuell mit geringer Nachfrage. Statt einer überdimensionierten Vergütung wäre eine gewisse Demut angemessener.

Es ist das größte Vergütungspaket für einen Firmenboss in der Geschichte der USA . Oder um es noch deutlicher zu machen: Es entspricht in etwa der Wirtschaftsleistung von Island und Malta zusammen. Als einer der reichsten Menschen der Welt wird Musk damit also noch einmal um einen kaum vorstellbaren Betrag reicher. Mehr zu den Details des Pakets lesen Sie hier .

Hoher Bonus trotz Stellenabbau

Doch Musk tanzt über die Bühne, wird beklatscht. Der Plan der vergangenen Monate, mit Kampagnen auf sozialen Netzwerken und Werksführungen die Sympathien auf seine Seite zu ziehen, ist geglückt. Sein Dank gilt lediglich den Aktionären und Investoren. Ein absurdes Zeichen der Selbstbezogenheit. Dabei hatte Musk erst im April angekündigt, die Belegschaft des Unternehmens weltweit um zehn Prozent kürzen zu wollen, insgesamt 14.000 Jobs zu streichen. Auch am deutschen Standort in Grünheide bei Berlin sollen 400 Jobs wegfallen.

Stattdessen muss auch Musk – all seiner ambitionierten Zukunftsvisionen zum Trotz – anerkennen, dass der Markt für E-Autos stagniert. Und sich viele Kunden, wenn überhaupt, dann nach preisgünstigen Alternativen umschauen, die sie dank umfassender staatlicher Unterstützung immer häufiger bei chinesischen Anbietern finden. So fiel die Zahl der ausgelieferten Teslas im ersten Quartal 2024 um neun Prozent, der Gewinn brach im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar um 55 Prozent ein. Geht es so weiter, könnte der Konzern in diesem Jahr gar kein oder ein nur sehr geringes Wachstum verzeichnen.