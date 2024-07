Aktualisiert am 19.07.2024 - 15:57 Uhr

Aktualisiert am 19.07.2024 - 15:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bis zum heutigen Tag war die Firma Crowdstrike wohl nur IT-Experten ein Begriff. Doch jetzt hat das Unternehmen durch eine Software-Panne weltweit für Probleme gesorgt. Was über das Unternehmen bekannt ist.

Um 11:45 Uhr am Freitag gab George Kurtz leichte Entwarnung: "Das Problem wurde identifiziert, isoliert und ein Fix bereitgestellt", teilte der Vorstandsvorsitzende der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike auf der Plattform X mit. Zudem handele es sich bei dem Defekt um keinen Sicherheitsvorfall oder Cyberangriff.

Die Auswirkungen des "Defekts" sind allerdings enorm: Weltweit mussten unter anderem zahllose Flugzeuge am Boden bleiben, auch in Deutschland zur gerade begonnenen Hauptreisesaison. Die australische Regierung kam zu einem Krisentreffen zusammen, in Großbritannien waren Tausende Arztpraxen und Apotheken von dem Problem betroffen.