Steigende Gefahren: EU will offenbar Mineralien horten

Koksöfen in Bottrop: Die EU erwähgt offenbar, seltene Mineralien einzulagern. (Quelle: IMAGO/Jochen Tack/imago)

Kritische Mineralien wie Koks oder Wismut könnten bald in der EU gehortet werden. Laut einem Bericht plant Brüssel eine Krisenvorsorge

Die Europäische Union will einem Medienbericht zufolge kritische Mineralien und Reparatur-Sets für Kabel-Beschädigungen einlagern und sich damit gegen mögliche Lieferunterbrechungen absichern. "Die EU sieht sich mit einer zunehmend komplexen und sich verschlechternden Risikolandschaft konfrontiert", zitierte die Zeitung "Financial Times" am Samstag aus einem Entwurf der Europäischen Kommission.