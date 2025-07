Korrekt. Insgesamt besitzt die Bundesbank 3.352 Tonnen Gold. Etwas mehr als die Hälfte davon lagert in Frankfurt – in den eigenen Tresoren in der Zentrale der Bundesbank. Rund 37 Prozent befinden sich in New York bei der US-Notenbank Federal Reserve, das entspricht 1.236 Tonnen. Und etwa 12 Prozent liegen bei der Bank of England in London.