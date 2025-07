P. tarnte Betrug geschickt

P., der nach eigenen Angaben Informatik in Mumbai und Georgia studierte, erschlich sich bei mehreren Firmen Anstellungen – teils nur für wenige Tage, teils über Monate. Laut den Unternehmen wirkte er in Bewerbungsgesprächen äußerst kompetent und gab sich als KI-Experte aus.

Tatsächlich lebte er seit 2022 meist in Mumbai, behauptete aber, in den USA zu wohnen. Verdacht kam auf, als bestellte Arbeitsgeräte an angebliche US-Adressen geschickt wurden, aber in Indien landeten.