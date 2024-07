Bieten Brillen von Ray-Ban und Oakley bald Zugang zu Facebook und Instagram? Der Konzern Meta hat jedenfalls Interesse an einer Beteiligung am Brillenkonzern EssilorLuxottica geäußert.

Der Facebook-Konzern Meta will beim weltgrößten Brillen-Anbieter EssilorLuxottica einsteigen. Der Chef des französisch-italienischen Branchenriesen, Francesco Milleri, machte das Interesse ohne weitere Details öffentlich. Die Firma fühle sich geehrt – aber Meta müsste sich die Aktien dafür nach aktuellem Stand an der Börse zusammenkaufen, sagte Milleri. Vom Facebook-Konzern gab es zunächst keine Reaktion darauf.

Konkurrent von Google

Milleri bestätigte auch, dass Google ebenfalls Interesse an einer Zusammenarbeit mit EssilorLuxottica gezeigt habe. Man fühle sich aber in der Partnerschaft mit Meta sehr wohl, sagte er.

EssilorLuxottica wächst stärker als erwartet

EssilorLuxottica ist unterdessen erfolgreich unterwegs. Im abgeschlossenen Quartal erneut konnte das Unternehmen seinen Gewinn deutlicher gesteigert als gedacht. Ohne Wechselkurseffekte stieg der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Donnerstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Dabei punktete der Konzern mit Ausnahme von Nordamerika in all seinen Regionen.