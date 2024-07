Aktualisiert am 27.07.2024 - 10:16 Uhr

So schlecht steht es um die Elektromobilität in Deutschland

Zu teuer, zu unpraktisch, zu grün: In Deutschland gibt es gegenüber Elektroautos viele Vorbehalte. Jetzt fallen die Absatzzahlen laut einer neuen Umfrage ins Bodenlose.

Die Ampel-Koalition hat ein klares Klimaziel für den Verkehrssektor. Bis zum Jahr 2030 sollen 15 Millionen elektrische Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Dieses Ziel rutscht jedoch laut einer neuen Umfrage des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), über die "Welt am Sonntag" (WamS) berichtet, in weite Ferne.

An der Befragung haben sich 348 Autohäuser beteiligt. Aus den Antworten geht hervor, dass private Käufer in diesem Jahr 47 Prozent weniger E-Autos bestellt haben, als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Bestellungen für Plug-in-Hybride gingen um 37 Prozent zurück. Während die Nachfrage nach elektrischen Autos also um die Hälfte eingebrochen ist, profitiert der Verbrenner. Die Nachfrage nach Diesel- und Benzinautos stieg um 24 Prozent.