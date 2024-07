Der Discounterriese Lidl stellt einem Bericht zufolge die Vermittlung von Reisen zum Jahresende ein. Das schreibt das Branchenblatt "FVW" unter Berufung auf eine Mitteilung, die an die Geschäftspartner von Lidl Reisen geschickt worden sei. Lidl Deutschland will den Bericht nicht kommentieren, dementiert ihn folglich aber auch nicht.

Ein Grund für die Aufgabe könnte die Insolvenz des Reisekonzerns FTI sein, schreibt "FVW" weiter. Denn: Ein wichtiger Geschäftspartner ist die FTI-Tochter Big Xtra. Diese ging im Juni gemeinsam mit dem Mutterkonzern in Insolvenz. Weitere Partner sind demnach Falk Travel und Coral Travel.

Geschätzter vermittelter Jahresumsatz bei 200 Millionen Euro

Der Discounter galt als Pionier in diesem Bereich: So war Lidl im Dezember 2006 in die Reisevermittlung eingestiegen, nahezu zeitgleich mit Konkurrent Aldi.